СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-15T15:58:19+03:00

В Сургуте в канализацию «спустили» 34 миллиона рублей. Фото с сайта администрации города Сургут

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В системе городской хозяйства Сургута идет модернизация материально-технической базы. Горводоканал в августе закупил новое оборудование для очистки канализационных сетей стоимостью более 34 миллионов рублей.

Как сообщает администрация Сургута, спецавтомобиль ежедневно помогает устранять до 20 засоров в городской канализации. В собственности Горводоканала находится четыре подобных агрегата, два из них достигли предельного срока службы и требуют замены.

- Машина комбинированная: позволяет очищать сети канализации от осадка, откачивает и утилизирует его. Характеристики агрегата хорошие, они полностью оправдывает его стоимость, – отметил главный инженер Семен Ким.

По подсчетам экономистов на переоснащение системы очистных сооружений требуется 5-6 млрд рублей. Горводоканал начал поэтапную работу по замене старого оборудования на новое. В условиях ограниченного бюджетного финансирования пока удалось закупить один спецавтомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU