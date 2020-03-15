В Сургуте эвакуировали ТРЦ

15 Март 2020 2020-03-15T20:38:53+03:00

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Диспетчер пожарно-спасательного гарнизона Сургута получил сообщение о срабатывание пожарной сигнализации в торговом центре города сегодня, 15 марта, в 15:01. Подробности сообщила пресс-служба МЧС ХМАО.

- К «Сургут Сити Молл» немедленно направили дежурный караул. Через три минуты к месту вызова прибыли одиннадцать единиц техники и 33 человека личного состава , - рассказали в МЧС Югры.

Известно, что спасатели эвакуировали из здания тысячу человек. Установлено, что произошло короткое замыкание, без горения, электрического плафона освещения.

Отметим, что после уточнения сведений об отсутствии пострадавших подразделения получили команду вернуться к месту дислокации.

ИСТОЧНИК KP.RU