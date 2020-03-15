2020-03-15T20:38:53+03:00
Происшествия

В Сургуте эвакуировали ТРЦ

Произошло короткое замыкание
Руслан Савинов
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В Сургуте эвакуировали ТРЦ. Фото МЧС Югры.В Сургуте эвакуировали ТРЦ. Фото МЧС Югры.
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Диспетчер пожарно-спасательного гарнизона Сургута получил сообщение о срабатывание пожарной сигнализации в торговом центре города сегодня, 15 марта, в 15:01. Подробности сообщила пресс-служба МЧС ХМАО.

- К «Сургут Сити Молл» немедленно направили дежурный караул. Через три минуты к месту вызова прибыли одиннадцать единиц техники и 33 человека личного состава , - рассказали в МЧС Югры.

Известно, что спасатели эвакуировали из здания тысячу человек. Установлено, что произошло короткое замыкание, без горения, электрического плафона освещения.

Отметим, что после уточнения сведений об отсутствии пострадавших подразделения получили команду вернуться к месту дислокации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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