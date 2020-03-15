Частично расселенный дом вспыхнул в Югре
Пожарные получили тревожное сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме в Лангепасе накануне, 14 марта. По данным пресс-службы МЧС ХМАО, огонь возник в частично-расселенном доме.
- В 07:44 пожар локализован, к в 08:39 ликвидировано открытое горение, - сообщили спасатели.
Отмечается, что в Ликвидации пожара задействовали двадцать человек и шесть единиц специальной техники.
Точную причину возгорания устанавливают органы дознания.
- Всякий брошенный окурок или спичка может вызвать пожар. Избегайте курения в постели: по этой причине зачастую происходят пожары и гибнут люди, - напомнили в МЧС Югры.
По словам спасателей, если у вас дома ветхая электропроводка и повреждены электророзетки, то не ждите, когда вспыхнет пожар. Заранее вызывайте электромонтера для починки неисправностей.
ИСТОЧНИК KP.RU