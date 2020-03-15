Частично расселенный дом вспыхнул в Югре

15 Март 2020 2020-03-15T07:25:31+03:00

К счастью, обошлось без жертв

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Пожарные получили тревожное сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме в Лангепасе накануне, 14 марта. По данным пресс-службы МЧС ХМАО, огонь возник в частично-расселенном доме.

- В 07:44 пожар локализован, к в 08:39 ликвидировано открытое горение, - сообщили спасатели.

Отмечается, что в Ликвидации пожара задействовали двадцать человек и шесть единиц специальной техники.

Точную причину возгорания устанавливают органы дознания.

- Всякий брошенный окурок или спичка может вызвать пожар. Избегайте курения в постели: по этой причине зачастую происходят пожары и гибнут люди, - напомнили в МЧС Югры.

По словам спасателей, если у вас дома ветхая электропроводка и повреждены электророзетки, то не ждите, когда вспыхнет пожар. Заранее вызывайте электромонтера для починки неисправностей.

ИСТОЧНИК KP.RU