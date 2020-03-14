Погода в Югре 14 марта: облачно, но с прояснениями

14 Март 2020 2020-03-14T06:05:01+03:00

В этот день будет дуть сильный ветер

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В Ханты-Мансийском автономном округе в субботу, 14 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный, южный 8 - 13 м/с, местами порывы 15 - 17 м/с. Температура воздуха ночью +3,-2 ºС, днем 0,+5 ºС.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 8 - 13 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2 ºС, днем +3,+5 ºС.

В Сургуте на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром ожидается мелкий дождь со снегом, днем он усилится, а ближе к вечеру ему на смену придет мелкий снег.

На протяжении всего дня погода в Нижневартовске будет пасмурной. Мелкий дождь со снегом будет идти ночью, но еще до наступления утра должен закончиться. После полудня он начнется снова и вечером пойдет сильнее.

14 марта почитается память первомученицы Евдокии. В старину по Евдокии судили о лете и будущем урожае: «Какова Евдокия, таково и лето»; «Отколе ветер в Евдокию, оттуда и все лето». «Если грачи прилетели до Евдокии - лето будет мокрое, а снег сойдет рано». Если 14 марта идет снег с дождем и дует теплый ветер, значит лето будет мокрое; а мороз и ветер с севера - к лету холодному.

ИСТОЧНИК KP.RU