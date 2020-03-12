12 Март 2020 2020-03-12T16:47:09+03:00

В Югре продолжили поиски пропавшего в 2004 году ребенка. Фото СУ СК Югры.

О судьбе Сергея Левченко до сих пор ничего не известно

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Березовский межрайонный следственный отдел Следкома Югры продолжает расследование уголовного дела по факту исчезновения несовершеннолетнего Левченко Сергея. Как уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО, на момент исчезновения подростку было 16 лет, а родился он 11 августа 1988.

Следствие установило, что 4 сентября 2004 днем Левченко находился с одноклассниками на пикнике возле озера «Ин-мухин-туф» в районе Светлого Березовского района. После пикника все разошлись по домам. Однако Сергей домой так и не вернулся. К настоящему моменту его местонахождение не установлено.

- Приметы на момент исчезновения: рост около 165 см., лицо овальное, волосы прямые светлые, прическа ежиком, брови прямые, спинка носа прямая с горбинкой, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины оттопыренные, глаза светлые, - пояснили в СУ СК Югры.

Парень был одет в джинсовую куртку темно-синего цвета, свитер вязаный белого цвета, джинсы темно-синего цвета, бейсболку желто-зеленого цвета и кроссовки серого цвета.

При наличии сведений о возможном местонахождении Левченко сообщите по круглосуточному телефону: 89505027452.

ИСТОЧНИК KP.RU