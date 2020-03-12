В Югре продолжили поиски пропавшего в 2004 году ребенка
Березовский межрайонный следственный отдел Следкома Югры продолжает расследование уголовного дела по факту исчезновения несовершеннолетнего Левченко Сергея. Как уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО, на момент исчезновения подростку было 16 лет, а родился он 11 августа 1988.
Следствие установило, что 4 сентября 2004 днем Левченко находился с одноклассниками на пикнике возле озера «Ин-мухин-туф» в районе Светлого Березовского района. После пикника все разошлись по домам. Однако Сергей домой так и не вернулся. К настоящему моменту его местонахождение не установлено.
- Приметы на момент исчезновения: рост около 165 см., лицо овальное, волосы прямые светлые, прическа ежиком, брови прямые, спинка носа прямая с горбинкой, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины оттопыренные, глаза светлые, - пояснили в СУ СК Югры.
Парень был одет в джинсовую куртку темно-синего цвета, свитер вязаный белого цвета, джинсы темно-синего цвета, бейсболку желто-зеленого цвета и кроссовки серого цвета.
При наличии сведений о возможном местонахождении Левченко сообщите по круглосуточному телефону: 89505027452.
ИСТОЧНИК KP.RU