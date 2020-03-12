2020-03-12T16:32:25+03:00
Здоровье

С пристального медицинского наблюдения в Югре сняли 82 человека

Коронавирус не добрался до ХМАО
Руслан Савинов
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С пристального медицинского наблюдения в Югре сняли 82 человекаС пристального медицинского наблюдения в Югре сняли 82 человекаФото: pixabay.com
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В ХМАО отслежено 124 человека, прибывших из стран с высокой заболеваемостью коронавирусом. Как уточнили в региональном Роспортебнадзоре, под медицинским наблюдением находятся 29 человек. Подтвержденных случаев инфекции в Югре не зарегистрировано.

Отметим, что губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой инфекции.

Кроме того, решением правительства региона из резервного фонда выделено более 23 миллионов рублей для приобретения средств индивидуальной защиты медработникам и обеспечения югорчан лекарствами для предотвращения возможного возникновения ЧС вследствие завоза в регион инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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