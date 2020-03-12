2020-03-12T15:54:54+03:00
Общество

«Дни Росгвардии» проходят в школах Югры

Школьники увидят артефакты времен Великой Отечественной войны
Руслан Савинов
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«Дни Росгвардии» проходят в школах Югры. Фото Росгвардии ХМАО.«Дни Росгвардии» проходят в школах Югры. Фото Росгвардии ХМАО.
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В преддверии Дня войск национальной гвардии России росгвардейцы встретились с учащимися школы №1 в Ханты- Мансийске. Подробности мероприятия сообщила пресс-служба Росгвардии Югры.

Ребята ознакомились с археологическими находками, которые сделали военнослужащие Росгвардии в экспедициях на полях сражений времен войны.

- На импровизированной выставке нами представлено более полусотни экспонатов от знаменитого советского пистолета-пулемета Шпагина до трофейной немецкой винтовки системы Маузера. Каждый экспонат бесценен и хранит историю войны, которую мы бережно передаем подрастающему поколению, – рассказал начальник хранилища артиллерийского вооружения Росгвардии Югры прапорщик Евгений Федориненко.

Добавим, что цикл встреч со школьниками региона продлится до 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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