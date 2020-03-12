Вартовчанина с подозрительным содержимым кармана задержали полицейские

12 Март 2020 2020-03-12T13:47:12+03:00

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Полицейские Нижневартовска провели оперативные мероприятия по изобличению лиц, занимающихся потреблением наркотиков. О результатах сообщила пресс-служба УМВД Югры.

- В районе промышленной зоны был задержан 37-летний гражданин, у которого в кармане обнаружили пакетик с запрещенным веществом, - пояснили в полиции Нижневартовска.

Лабораторное исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством a-PVP массой более полутора грамма.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его поместили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU