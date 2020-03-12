2020-03-12T13:47:12+03:00
Происшествия

Вартовчанина с подозрительным содержимым кармана задержали полицейские

У мужчины изъяли полтора грамма запрещенных веществ
Руслан Савинов
Поделиться:
Вартовчанина с подозрительным содержимым кармана задержали полицейские. Фото полиции Нижневартовска.Вартовчанина с подозрительным содержимым кармана задержали полицейские. Фото полиции Нижневартовска.
Изменить размер текста:

Полицейские Нижневартовска провели оперативные мероприятия по изобличению лиц, занимающихся потреблением наркотиков. О результатах сообщила пресс-служба УМВД Югры.

- В районе промышленной зоны был задержан 37-летний гражданин, у которого в кармане обнаружили пакетик с запрещенным веществом, - пояснили в полиции Нижневартовска.

Лабораторное исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством a-PVP массой более полутора грамма.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его поместили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новую школу в 32 микрорайоне Сургута построят к концу года
Управление ЖКХ Кондинского района нарушило закон о госзакупках
Работники уголовно-исполнительной системы Югры отмечают профессиональный праздник
Крупная авария на магистральном газопроводе произошла в Октябрьском районе
Югорчан пригласили на закрытие зимнего спортивного сезона в Нефтеюганск
Медиашколу для начинающих журналистов откроют в Сургутском районе
Вартовчанина с подозрительным содержимым кармана задержали полицейские
В 26 квартале Нижневартовска появится сквер
Четверых подростков – шоплифтеров задержали в Советском
Грузовик, следовавший в Нефтеюганск, снес машины на трассе
Мэр Сургута вручил ключи двум новоселам
«Кедровый лог» в Сургуте станет точкой притяжения скейтеров
Нового заместителя директора департамента культуры назначили в Югре
В бюджетном учреждении Радужного нашли некачественную крупу
За поездку на чужом грузовике вартовчанина отправили в колонию
Югорчане добровольно отдали аферистам более трех миллионов рублей
Проведение форсайт-форума «Нефтегаз – 2020. Инновации. Экология. Климат» переносится из-за коронавируса
Рекордную партию наркотиков изъяли у двух молодых жителей Сургутского района
«Шевроле Круз» сбил женщину в Сургутском районе