Вартовчанина с подозрительным содержимым кармана задержали полицейские
У мужчины изъяли полтора грамма запрещенных веществ
Вартовчанина с подозрительным содержимым кармана задержали полицейские. Фото полиции Нижневартовска.
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Полицейские Нижневартовска провели оперативные мероприятия по изобличению лиц, занимающихся потреблением наркотиков. О результатах сообщила пресс-служба УМВД Югры.
- В районе промышленной зоны был задержан 37-летний гражданин, у которого в кармане обнаружили пакетик с запрещенным веществом, - пояснили в полиции Нижневартовска.
Лабораторное исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством a-PVP массой более полутора грамма.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его поместили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU