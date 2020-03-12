Грузовик, следовавший в Нефтеюганск, снес машины на трассе
На дороге Р-404 из-за ДТП ввели реверсивное движение
Грузовик, следовавший в Нефтеюганск, снес машины на трассе. Фото: Савинов Руслан.
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На 882 км автодороги Р-404 сегодня, 12 марта, в 14:30 грузовик стал причиной крупной аварии. Подробности ДТП стали известны от пресс-службы «Уралуправтодора».
Известно, что во время работ по ямочному ремонту водитель грузового автомобиля допустил боковое касательное столкновение со встречными автомобилями.
К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. В данный момент движение на участке реверсивное, по правой полосе по направлению в Нефтеюганск.
Напомним, что за минувшие сутки в ХМАО четыре человека пострадали в четырех ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU