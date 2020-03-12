12 Март 2020 2020-03-12T13:20:26+03:00

Грузовик, следовавший в Нефтеюганск, снес машины на трассе. Фото: Савинов Руслан.

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На 882 км автодороги Р-404 сегодня, 12 марта, в 14:30 грузовик стал причиной крупной аварии. Подробности ДТП стали известны от пресс-службы «Уралуправтодора».

Известно, что во время работ по ямочному ремонту водитель грузового автомобиля допустил боковое касательное столкновение со встречными автомобилями.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. В данный момент движение на участке реверсивное, по правой полосе по направлению в Нефтеюганск.

Напомним, что за минувшие сутки в ХМАО четыре человека пострадали в четырех ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU