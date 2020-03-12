2020-03-12T08:02:46+03:00
Происшествия

«Шевроле Круз» сбил женщину в Сургутском районе

Автомобиль двигался задним ходом
Руслан Савинов
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«Шевроле Круз» сбил женщину в Сургутском районе. Фото ГИБДД Югры.«Шевроле Круз» сбил женщину в Сургутском районе. Фото ГИБДД Югры.
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В Югре за минувшие сутки, 11 марта, четыре человека получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Так, в 17:10 в Сургутском районе в поселке Федоровский на улице Моховая 31-летний мужчина за рулем «Шевроле Круз», по предварительным данным, при движении задним ходом, допустил наезд на женщину. В результате аварии она получила травмы.

Также известно, что на территории ХМАО сотрудники ГИБДД задержали четырех водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пятерых – за отказ от медицинского освидетельствования. За выезд на встречку 31 водителя привлекли к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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