Нового заместителя директора департамента культуры назначили в Югре

12 Март 2020 2020-03-12T12:20:51+03:00

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К обязанностям первого заместителя директора департамента культуры Югры с 16 марта приступит Владимир Фризен. Отметим, ранее он возглавлял департамент культуры и туризма Сургута.

Глава ХМАО Наталья Комарова уже подписала распоряжение о назначении Фризена. Ведомство культуры в администрации крупнейшего города региона он возглавлял в течение трех лет. До этого Владимир Фризен занимал руководящие должности в подведомственных учреждениях в Нефтеюганске и Сургутском районе.

Добавим, что на эту должность претендовали и другие специалисты, в том числе из других регионов УрФО. В то же время вопрос о преемнике на посту главы департамента культуры Сургута пока не решен.

ИСТОЧНИК KP.RU