2020-03-05T14:43:15+03:00
Общество

Геном ханты и манси расшифруют в Югре

Знание последовательности генов поможет предотвращать некоторые болезни
Руслан Савинов
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Геном ханты и манси расшифруют в ЮгреГеном ханты и манси расшифруют в ЮгреФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова презентовала новый проект на пленарном заседании форума «Здоровье женщины – благополучие нации», состоявшемся в Москве. Некоторые подробности глава региона опубликовала в своем официальном аккаунте в «Инстаграме».

Известно, что лаборатория «Здоровье женщины и ребенка в условиях Крайнего Севера и Арктики» займется исследованием генома коренных северян.

В планах лаборатории провести исследования генома, которые помогут определить риски жителей заболеть тем или иным заболеванием. Благодаря этому можно будет заранее заняться профилактикой. Это также поможет разработать эффективные методы борьбы с часто встречающимися недугами у ханты и манси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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