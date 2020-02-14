2020-02-14T16:00:00+03:00
Общество

Сургутский район украсит «Жемчужина ЖКХ»

Жюри выберет самую талантливую сотрудницу коммунальной сферы
Руслан Савинов
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Сургутский район украсит «Жемчужина ЖКХ»Сургутский район украсит «Жемчужина ЖКХ»Фото: pixabay.com
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В Сургутском районе пройдет конкурс сотрудниц предприятий сферы ЖКХ. По информации администрации муниципалитета, соревнование устроят накануне международного женского дня и дня работников жилищно-коммунального хозяйства

Корпоративный конкурс состоится 7 марта 2020 в 13:00 в Лянторе в «Юбилейном». Участницы должны быть старше 25 лет. Конкурс решено устроить для выявления и поддержку талантов, расширение круга интересов жительниц Сургутского района.

Уточняется, что каждое предприятие может выдвинуть одну или двух участниц для участия. Программа состоит из трех этапов: дефиле, самопрезентация «Я в профессии» и этап «Я в творчестве».

Выступления будет оценивать независимое жюри из общественных деятелей и представителей творческой интеллигенции района.

Участницам необходимо отправить заявку до 26 февраля 2020 года на электронную почту. По всем вопросам обращаться по телефону 8(3462)529026.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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