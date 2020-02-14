2020-02-14T15:01:04+03:00
Здоровье

Окружная больница Нефтеюганска получила новое оборудование

Мобильный хирургический рентген поможет в проведении сложных операций
Руслан Савинов
Поделиться:
Окружная больница Нефтеюганска получила новое оборудованиеОкружная больница Нефтеюганска получила новое оборудованиеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сразу несколько рентгеновских аппаратов поступило в распоряжение медиков нефтеюганской окружной клинической больницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

- Данный аппарат – это компактный и надежный мобильный хирургический рентген, идеально подходящий для сложных минимально инвазивных и инвазивных операций. Он приобретен учреждением для хирургических пациентов и установлен в операционной для хирургических манипуляций, - рассказали врачи.

В год в учреждении проводится около ста процедур пациентам с патологией желчевыводящих путей и заболеваниями поджелудочной железы.

- Мобильный рентген-аппарат позволяет обеспечить максимально качественную визуализацию органов и операционного поля во время хирургических вмешательств, а также проводить постоянную рентгеноскопию, – пояснила заведующая рентгеновским отделением больницы Светлана Ильменева.

Также в отделение поступили стационарные цифровые маммограф и флюорограф.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сургутский район украсит «Жемчужина ЖКХ»
Погибшему воину правопорядка Нефтеюганска установили мемориальную доску
Благотворительный театральный фестиваль «Снежность» состоится в Когалыме
В Урае выберут территории для благоустройства
В Сургутском районе с опережением сроков построили детский сад
Конкурса «Бабушка рядышком с дедушкой» состоится в Нефтеюганске
Окружная больница Нефтеюганска получила новое оборудование
В Нефтеюганском районе мужчина пытался провести нефтепровод на дачу
Муниципалитеты Югры получили часть полномочий проведения переписи населения
Работодатель задолжал четырем сотрудникам в Сургуте миллион рублей
В строящемся здании Нижневартовска произошел крупный пожар
Власти Ханты-Мансийска: «Масок хватит всем!»
Югорчане с помощью виртуальной игры посадят реальный лес
Преступники взломали терминал болгаркой в Нижневартовске
Вартовчане отпразднуют армянский праздник «Трндез»
Вместо интима хантымансиец стал жертвой мошенничества