Окружная больница Нефтеюганска получила новое оборудование

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:01:04+03:00

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Сразу несколько рентгеновских аппаратов поступило в распоряжение медиков нефтеюганской окружной клинической больницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

- Данный аппарат – это компактный и надежный мобильный хирургический рентген, идеально подходящий для сложных минимально инвазивных и инвазивных операций. Он приобретен учреждением для хирургических пациентов и установлен в операционной для хирургических манипуляций, - рассказали врачи.

В год в учреждении проводится около ста процедур пациентам с патологией желчевыводящих путей и заболеваниями поджелудочной железы.

- Мобильный рентген-аппарат позволяет обеспечить максимально качественную визуализацию органов и операционного поля во время хирургических вмешательств, а также проводить постоянную рентгеноскопию, – пояснила заведующая рентгеновским отделением больницы Светлана Ильменева.

Также в отделение поступили стационарные цифровые маммограф и флюорограф.

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ИСТОЧНИК KP.RU