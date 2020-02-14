2020-02-14T14:02:54+03:00
Общество

Работодатель задолжал четырем сотрудникам в Сургуте миллион рублей

За дело взялась прокуратура
Руслан Савинов
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Работодатель задолжал четырем сотрудникам в Сургуте миллион рублейРаботодатель задолжал четырем сотрудникам в Сургуте миллион рублейФото: pixabay.com
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Правоохранители Сургута провели проверку исполнения трудового законодательства в фирме «ТехноМонт». Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе инспекции были выявлены серьезные нарушения.

Установлено, что предприятие задолжало четырем работникам за январь – октябрь 2019 года более миллиона рублей. Чтобы восстановить нарушенные права сургутян прокурор внес руководителю «ТехноМонт» представление об устранении нарушений закона.

К данному моменту виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Но главное: задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

Напомним о похожем случае, произошедшем в Урае. Там работодатель задолжал сотрудникам девять миллионов рублей, на недобросовестного предпринимателя было возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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