Работодатель задолжал четырем сотрудникам в Сургуте миллион рублей
Правоохранители Сургута провели проверку исполнения трудового законодательства в фирме «ТехноМонт». Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе инспекции были выявлены серьезные нарушения.
Установлено, что предприятие задолжало четырем работникам за январь – октябрь 2019 года более миллиона рублей. Чтобы восстановить нарушенные права сургутян прокурор внес руководителю «ТехноМонт» представление об устранении нарушений закона.
К данному моменту виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Но главное: задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.
Напомним о похожем случае, произошедшем в Урае. Там работодатель задолжал сотрудникам девять миллионов рублей, на недобросовестного предпринимателя было возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU