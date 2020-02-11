2020-02-11T14:46:10+03:00
Общество

Работники организации в Урае смогли взыскать с руководителя 9 миллионов долга

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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Работники организации в Урае смогли взыскать с руководителя 9 миллионов долгаРаботники организации в Урае смогли взыскать с руководителя 9 миллионов долгаФото: pixabay.com
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Правоохранители Урая провели проверку соблюдения трудового законодательства в «Юкатекс-Югра». Итоги проверки стали известны от пресс-службы прокуратуры ХМАО.

Известно, что стражи порядка установили факт наличия задолженности по зарплате. Прокурор города внес руководителю общества представление: виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также прокурор возбудил в отношении юридического лица и ее руководителя дела об административных правонарушениях по статье «Неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Упомянутые лица привлекли к ответственности в виде штрафа на общую сумму 50 тысяч рублей. Кроме того, в отношении руководителя общества возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Но главное, перед 133 работниками погашена задолженность по зарплате за ноябрь-декабрь 2019 года в размере более девяти миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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