2020-02-14T13:52:23+03:00
Происшествия

В строящемся здании Нижневартовска произошел крупный пожар

К счастью, пострадавших нет
Руслан Савинов
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Возгорание в строящемся здании Нижневартовска произошел крупный пожар. Фото МЧС ХМАО.Возгорание в строящемся здании Нижневартовска произошел крупный пожар. Фото МЧС ХМАО.
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Спасателям Нижневартовска поступило сообщение о возгорании в строящемся здании на улице Северная сегодня, 14 февраля, в 08:25. Подробности сообщила пресс-служба МЧС.

Известно, что через шесть минут к месту ликвидации пожара прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия уже горела вся кровля здания. В 08:47 возгорание было локализовано на площади в 23 квадратных метра. Сообщается, что самостоятельно эвакуировались 33 человека. К счастью, пострадавших нет.

Спасатели напомнили югорчанам, что вероятность возникновения пожара в жилье можно снизить с помощью несложного приема: всегда осматривать квартиру перед закрытием и выходом из дома.

По словам спасателей, для возникновения и развития пожара необходимы три фактора, так называемый пожарный треугольник»: горючая среда, источник зажигания, условия развития пожара. Если лишить угольник, хотя бы одного «угла», то можно свести к минимуму вероятность возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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