В строящемся здании Нижневартовска произошел крупный пожар

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:52:23+03:00

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Спасателям Нижневартовска поступило сообщение о возгорании в строящемся здании на улице Северная сегодня, 14 февраля, в 08:25. Подробности сообщила пресс-служба МЧС.

Известно, что через шесть минут к месту ликвидации пожара прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия уже горела вся кровля здания. В 08:47 возгорание было локализовано на площади в 23 квадратных метра. Сообщается, что самостоятельно эвакуировались 33 человека. К счастью, пострадавших нет.

Спасатели напомнили югорчанам, что вероятность возникновения пожара в жилье можно снизить с помощью несложного приема: всегда осматривать квартиру перед закрытием и выходом из дома.

По словам спасателей, для возникновения и развития пожара необходимы три фактора, так называемый пожарный треугольник»: горючая среда, источник зажигания, условия развития пожара. Если лишить угольник, хотя бы одного «угла», то можно свести к минимуму вероятность возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU