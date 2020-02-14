Югорчане с помощью виртуальной игры посадят реальный лес

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:54:37+03:00

Приложение доступно в App Store и Google Play

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Вышла эколого-просветительская игра для мобильных устройств «Посади лес». Об этом сообщили представители движение ЭКА.

Пользователи смогут не просто окунуться в мир развлечений, но и внесут вклад в восстановление лесов в реальности. Игра создана для привлечения внимания к проблеме лесных пожаров и опустынивания.

- Игровое поле представляет собой погибший от пожара лес, который необходимо восстановить. Пользователи узнают, как растет лес, какие опасности ему угрожают, как их предотвратить и помочь сохранить природу, - сообщили разработчики.

Часть средств, от сделанных в ходе игры покупок, направят на восстановление леса. Все купленные игроками деревья будут высажены в реальном мире на пострадавших лесных территориях регионов России. После посадки саженцев игроки получат фото и gps-координаты леса.

Жители ХМАО могут скачать игру в App Store и Google Play.

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ИСТОЧНИК KP.RU