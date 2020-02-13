Строительство полигона ТКО начнется в Нижневартовском районе
Концессионное соглашения о создании межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Нижневартовска, Мегиона и поселений Нижневартовского района подписали чиновники ХМАО. По данным правительства Югры, объект построят до конца 2023 года.
На полигоне будут обрабатывать, обезвреживать и утилизировать отходы в соответствии с законодательством.
- Объект будет соответствовать всем современным экологическим и санитарным требованиям. Его мощность составит 180 тысяч тонн в год. В составе полигона предусмотрена автоматическая сортировочная линия, которая позволит обрабатывать весь объем твердых коммунальных отходов, - сообщил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев
Известно, что объем инвестиций составил около 2,9 миллиарда рублей. Срок возврата – десять лет.
Добавим, что всего к 2024 году в Югре на условиях концессионных соглашений планируют ввести в эксплуатацию пять межмуниципальных полигонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU