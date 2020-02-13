2020-02-13T13:14:37+03:00
Общество

Строительство полигона ТКО начнется в Нижневартовском районе

Объект построят до конца 2023 года
Руслан Савинов
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Строительство полигона ТКО начнется в Нижневартовском районеСтроительство полигона ТКО начнется в Нижневартовском районеФото: pixabay.com
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Концессионное соглашения о создании межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Нижневартовска, Мегиона и поселений Нижневартовского района подписали чиновники ХМАО. По данным правительства Югры, объект построят до конца 2023 года.

На полигоне будут обрабатывать, обезвреживать и утилизировать отходы в соответствии с законодательством.

- Объект будет соответствовать всем современным экологическим и санитарным требованиям. Его мощность составит 180 тысяч тонн в год. В составе полигона предусмотрена автоматическая сортировочная линия, которая позволит обрабатывать весь объем твердых коммунальных отходов, - сообщил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев

Известно, что объем инвестиций составил около 2,9 миллиарда рублей. Срок возврата – десять лет.

Добавим, что всего к 2024 году в Югре на условиях концессионных соглашений планируют ввести в эксплуатацию пять межмуниципальных полигонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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