2020-01-26T11:19:41+03:00
Общество

Деликатес: в Сургуте школьников кормят запеканкой с тараканами

Фото появилось в социальных сетях
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Родительский комитет Сургута и ХМАОФото: Родительский комитет Сургута и ХМАО
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Фотография запеканки с тараканом, которая попалась ученику школы №15 Сургута, появилась в паблике «Родительский комитет Сургута и ХМАО». Автор поста рассказал, что дети часто говорят про тараканов в школе, родители жалуются, но классный руководитель отвечает: «Я не видела! Дети придумывают».

На кадре видно, что дети на самом деле не врут – насекомое лежит прямо в тарелке. Интересно, что в этот же день для родителей накрыли стол, чтобы они попробовали, чем кормят их детей. Конечно же, тараканов там не было.

- Очень надеюсь, что автор не только в эту группу отправил фото, но и в паблик нашего главы, директора департамента образования, губернатору и в Роспотребнадзор. О чем вообще говорить, если в школьной столовой на тарелках у детей тараканы! – возмущаются родители.

В самом образовательном учреждении инцидент никак не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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