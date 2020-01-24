2020-01-24T12:02:20+03:00
Происшествия

В столице ХМАО произошло крупное ДТП в районе улицы Чехова

В данный момент пострадавшим оказывают медицинскую помощь
Руслан Савинов
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В столице ХМАО произошло крупное ДТП в районе улицы Чехова. Фото УМВД Югры.В столице ХМАО произошло крупное ДТП в районе улицы Чехова. Фото УМВД Югры.
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Сегодня утром, 24 января, в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска поступило сообщение о крупном ДТП на перекрестке улиц Красноармейская и Чехова.

По информации УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, в аварии столкнулись автомобили «Фольцваген Таурег» и «Тойота Хайлюкс». На место происшествия также экстренно прибыли экипажи ГИБДД.

По предварительным данным, автомобиль «Тойота»» двигался по улице Чехова со стороны улицы Строителей в сторону улицы Доронина на запрещающий сигнал светофора. Водитель допустил столкновение с автомобилем «Фольцваген», поворачивавшем с улицы Чехова на улицу Красноармейская.

В результате ДТП пострадали водитель «Фольцваген» и пассажир «Тойоты». Их доставили в медучреждения Ханты-Мансийска с травмами различной степени тяжести. Напомним, накануне в ХМАО погибли два человека в четырех дорожно-транспортных происшествиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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