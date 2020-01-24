24 Янв. 2020 2020-01-24T09:05:25+03:00

Двое человек погибли в ДТП в Октябрьском районе Фото: pixabay.com

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Накануне в ХМАО погибли два человека в четырех дорожно-транспортных происшествиях, пять – получили травмы, в том числе один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Так, в 19:50 на 712 километре автодороги «Югорск – Советский – Казымский - Надым», в Октябрьском районе, произошло столкновение двух автомобилей. В аварию попали «Лада 211240» под управлением 31-летнего мужчины и «ДЭУ Нексия», за рулем которой был 46-летний водитель.

В ДТП два пассажира автомобиля «Лада» от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, оба водителя получили травмы.

Всего на территории Югры сотрудники ГИБДД задержали девять водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дорогах в нетрезвом виде. За выезд на встречку 26 водителей привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU