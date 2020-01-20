2020-01-20T15:31:21+03:00
Общество

Жители Нижневартовска увидят концерт «Рождественский джаз»

Его исполнит знаменитый джаз-бенд
Руслан Савинов
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Жители Нижневартовска увидят концерт «Рождественский джаз»Жители Нижневартовска увидят концерт «Рождественский джаз»Фото: pixabay.com
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В нижневартовском дворце искусств 24 января в 19:00 состоится концерт «Рождественский джаз». По информации городской администрации, в нем примет участие джаз-бенд «Югра».

Джаз-бенд выступит под управлением Владимира Панфилова. Также гости услышат вокалистов дворца искусств: Анну Верб, Игоря Князя, Юрия Колодина, Юлиану Щербакову, Бориса Фокина и Марию Котович.

В программе прозвучат хиты различных лет, от классики до популярных хитов: «Последний Вальс» из репертуара Энгельберта Хампердинка, «Зимняя любовь» из репертуара Муслима Магомаева, «Jingle bells», «Let it snow», «Winter wonderland», «The Second Waltz» Шостаковича и другие.

В финале все вокалисты споют знаменитую на весь мир песню – «All I Want for Christmas is you» - «Все, что я хочу на Рождество-это ты». Билеты можно приобрести в нижневартовском дворце искусств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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