2020-01-20T09:34:07+03:00
Происшествия

Колледж в Лангепасе эвакуировали по сигналу пожарной тревоги

Сирена оказалась ложной
Руслан Савинов
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Колледж в Лангепасе эвакуировали по сигналу пожарной тревоги. Фото МЧС ХМАО.Колледж в Лангепасе эвакуировали по сигналу пожарной тревоги. Фото МЧС ХМАО.
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Сегодня в 08:14 диспетчер Лангепасского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в колледже профессионального образования. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО.

Сразу после получения звонка дежурный караул немедленно прибыл к зданию. Через четыре минуты к месту вызова добрались шесть единиц техники и 22 человека личного состава. До прибытия пожарных подразделений персонал эвакуировал 120 человек.

Выяснилось, что произошло ложное срабатывание сигнализации. В 08:20 учебный процесс был восстановлен. Напомним, что за минувшую неделю в ХМАО произошло более сорока пожаров.

Спасатели также напоминают югорчанам: не оставляйте детей без присмотра. Особенно опасно оставлять маленьких детей одних в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут самостоятельно выйти из горящего помещения. При обнаружении огня или дыма срочно сообщите по телефону 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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