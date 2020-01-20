20 Янв. 2020 2020-01-20T09:21:33+03:00

На прошлой неделе в Югре произошло более сорока пожаров. Фото МЧС ХМАО.

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Минувшая неделя выдалась для пожарных нелегкой: с 13 по 19 февраля на территории ХМАО случилось 42 пожара. По информации МЧС Югры, в большинстве случаев горели бани, дачи и объекты жилого сектора.

От огня пострадали семь автомобилей и 26 строений. Спасательные подразделения спасли трех человек и материальных ценностей на сумму более 41 миллиона рублей. Травмы получили три человека.

Основными причинами бытовых пожаров стали нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, печей, а также неосторожное обращение с огнем. Рекомендуется не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, не перегружать электропроводку несколькими мощными бытовыми приборами. Нельзя использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.

Пожарных Югры 26 раз привлекали к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП. Они спасли трех человек. В связи с этим автомобилистам напоминают, что нужно регулярно проверять состояние электропроводки и систем подачи топлива.

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ИСТОЧНИК KP.RU