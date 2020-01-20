Пенсионерка из Ханты-Мансийска смогла добиться компенсации переплаты за квартплату

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:52:43+03:00

Не обошлось без вмешательства суда Фото: pixabay.com

Не обошлось без вмешательства суда

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Ханты-Мансийский районный суд удовлетворил иск пенсионерки к муниципальному предприятию «Жилищно-коммунальное управление». О ходе разбирательства сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ХМАО

Ведомство добилось признания незаконными действий о взыскании денег с пенсионерки из Ханты-Мансийска. Также сотрудники Роспотребнадзора Югры потребовали компенсации женщине морального вреда. Старушка является собственником квартиры, за которую она переплачивала за услуги по ремонту и содержанию.

Как известно, плата взимается исходя из общей площади квартиры. В результате неверно указанной площади, пенсионерка регулярно переплачивала за содержание и техническое обслуживание дома 0,9 кв.м. фактически несуществующей площади. Самостоятельные попытки потребителя устранить переплату не увенчались успехом.

Суд встал на сторону пенсионерки. Она получила обратно сумму переплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU