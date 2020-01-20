Погода в Югре 20 января: небольшое похолодание

20 Янв. 2020 2020-01-20T04:55:40+03:00

Температура днем не опустится ниже -18 градусов

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В понедельник, 20 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег, изморозь. Ветер преимущественно северо-западный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -17, -22 градуса, днем -13, -18 градусов.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -17 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается небольшой снег. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -18, -20 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер западный 7-9 метров в секунду. Температура воздух днем составит -17, -19 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU