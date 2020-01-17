17 Янв. 2020 2020-01-17T14:47:23+03:00

За зиму около миллиона кубометров снега вывезли с улиц Сургута. Фото администрации города.

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Более 800 тысяч кубов снега вывезли в Сургуте с автомобильных дорог и тротуаров. По данным администрации города, снег поместили на специализированные полигоны.

- Согласно нормативам по уборке снега, утвержденным распоряжением администрации города, магистральные дороги, улицы и дороги в жилой застройке необходимо приводить в порядок раз в три дня. Мы это делаем чаще, потому что работаем в зависимости от погодных условий. Для обеспечения безопасности мы убираем снег и посыпаем дороги и тротуары настолько часто, насколько того требует погодные количество выпавших осадков. Мы убираем даже, когда идет снег – подрядчики осуществляют патрульную очистку улиц, – пояснил замдиректора департамента городского хозяйства Сургута Константин Карпеткин.

В случае, если сургутяне нашли факты некачественной уборки снега, можно обращаться по телефонам: 26-87-13, 26-87-11, 26-87-52- «ДДТиЖКК», 52-45-19, 52-45-04 -департамент городского хозяйства или 005 - «ЕДДС Сургута».

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ИСТОЧНИК KP.RU