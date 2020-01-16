2020-01-16T14:34:36+03:00
Происшествия

Огнеборцы Нижневартовска спасли на пожаре женщину

Также из огня эвакуировали восемь человек
Руслан Савинов
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Огнеборцы Нижневартовска спасли на пожаре женщину. Фото МЧС ХМАО.Огнеборцы Нижневартовска спасли на пожаре женщину. Фото МЧС ХМАО.
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Сегодня около половины первого ночи в Нижневартовске произошел пожар в доме на улице Маршала Жукова. По данным пресс-службы МЧС ХМАО, пожарные расчеты к месту вызова прибыли спустя пять минут.

- Еще в пути следования мы увидели из окна второго этажа черный дым. Я организовал два звена газодымозащитной службы. Первое предприняло попытку проникнуть через входную дверь, которая была заперта, второе звено - в окно по трехколенной лестнице, - рассказал начальник караула Алексей Капустин.

В квартире было плотное задымление. Пожарные приступили к поиску людей и тушению пожара. В ванной комнате была обнаружена женщина без признаков жизни. Женщину доставили в одно из медицинских учреждений города. Параллельно проходила эвакуация жильцов соседних квартир. На свежий воздух пожарные вывели восемь человек.

В однокомнатной квартире от огня повреждена отделка комнаты и мебель. Причина случившегося устанавливается дознавателями. В данный момент специалисты полагают, что к возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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