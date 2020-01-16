Урайца осудили за незаконное хранение наркотиков

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:21:26+03:00

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Городской суд Урая вынес приговор местному жителю по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Осужденного остановили сотрудники ГИБДД в конце января 2019 года. Они сделали это по подозрению, что он управляет автомобилем в состоянии опьянения. Проведенное освидетельствование выявило, что опьянение было не алкогольным, а в результате употребления наркотиков.

В ходе досмотра злоумышленника у него обнаружили и изъяли около трех грамм синтетических наркотиков. Данный размер является крупным. Позднее также выяснилось, что мужчина был ранее судим

Суд, с учетом данных о наличии судимости, назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.Отбывать назначенный срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU