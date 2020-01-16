2020-01-16T09:50:57+03:00
Происшествия

За минувшие сутки на дорогах Югры погиб один человек

Авария произошла в Ханты-Мансийском районе
Руслан Савинов
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За минувшие сутки на дорогах Югры погиб один человек. Фото ГИБДД ХМАО.За минувшие сутки на дорогах Югры погиб один человек. Фото ГИБДД ХМАО.
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Накануне в 12:10 на 918 км автодороги «ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск» в Ханты-Мансийском районе произошло столкновение двух автомобилей. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Столкнулись «Тойота Марк II» под управлением 62-летнего мужчины и «Фольксваген Минивен», за рулем которого был 56-летний водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Тойота» от полученных травм скончался. Пассажиры этого же автомобиля, мужчины 1985 и 1989 годов рождения, водитель «Фольксваген» и его пассажирка получили травмы.

Всего за минувшие сутки на территории Югры произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. В них погиб один человек, и 15 – получили травмы, в том числе два ребенка. Сотрудники госавтоинспекции ХМАО задержали четыре водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, двоих – за повторное управление нетрезвыми. За выезд на встречку 21 водитель привлечен к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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