2020-01-15T15:37:35+03:00
Происшествия

Начинающие водители Югры стали причиной более сотни ДТП в 2019 году

В авариях погибли 15 человек
Руслан Савинов
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Начинающие водители Югры стали причиной более сотни ДТП в 2019 году. Фото ГИБДД ХМАО.Начинающие водители Югры стали причиной более сотни ДТП в 2019 году. Фото ГИБДД ХМАО.
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За 2019 году в Югре снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием начинающих водителей. По сравнению с прошлым годом показатель уменьшился на 4 процента. Вместе с тем, проблема травматизма среди автомобилистов с опытом вождения менее двух лет по-прежнему остается острой, отмечает окружная автоинспекция.

Так, с начала 2019 года в 110 подобных авариях погибли 15 человек, и 160 получили травмы. Причинами подобных ДТП обычно являются неправильная оценка опасности и сложности того маневров начинающими водителями.

- Любому водителю, в независимости от водительского стажа, необходимо всегда помнить, что транспортное средство – это источник повышенной опасности, - напомнили в ГИБДД ХМАО.

Начинающему водителю следует поменьше перестраиваться на дорогах с плотным потоком транспорта. Лучше вести автомобиль с интервалом и дистанцией. Маневры следует совершать правильно и плавно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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