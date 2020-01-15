2020-01-15T15:04:56+03:00
Спорт

Участникам югорского этапа «Лыжни России» напомнили правила участия

Нужны несколько документов для заявки
Руслан Савинов
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Участникам югорского этапа «Лыжни России» напомнили правила участияУчастникам югорского этапа «Лыжни России» напомнили правила участияФото: pixabay.com
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Жителям ХМАО сообщили, как принять участие в спортивных забегах «Лыжня России – 2020». По сообщению «ЮграМегаСпорт», в комиссию по допуску необходимо предоставить ряд документов.

Сперва нужно показать паспорт или свидетельство о рождении. Далее необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных, предоставить страховой медицинский полис, справку о состоянии здоровья с подписью врача по лечебной физкультуре и расписку, подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье с личной подписью участника забега.

Командам, участвующим в спортивных забегах необходимо предоставить ко всем вышеперечисленным документам также именную заявку. Напомним, что уже стартовала регистрация на «Лыжню России» в Югре, которая состоится 8 февраля 2020 года. Лыжные старты пройдут в 19 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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