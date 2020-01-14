2020-01-14T10:00:37+03:00
Спорт

Стартовала регистрация на «Лыжню России — 2020» в Югре

Она состоится 8 февраля
Руслан Савинов
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Стартовала регистрация на «Лыжню России — 2020»Стартовала регистрация на «Лыжню России — 2020»Фото: pixabay.com
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Масштабные лыжные старты пройдут 8 февраля в 19 муниципалитетах Югры. По информации «ЮграМегаСпорт», мероприятия пройдут в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте, Нягани, Урае, Нефтеюганске, Лангепасе, Югорске, Покачах, Мегионе, Пыть-Яхе, Нижневартовском, Нефтеюганском, Октябрьском, Кондинском, Белоярском, Березовском, Советском и Сургутском районах.

Отметим, что испытать свои силы в спортивных забегах на дистанциях 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 метров могут все желающие. По сложившейся традиции главный старт примет центр зимних видов спорта в Ханты-Мансийске.

Для участников лыжной гонки будет организован прокат лыжного инвентаря. Помимо спортивных состязаний гостей ждет развлекательная программа, конкурсы, выступление творческих коллективов, а также проведение лотереи с розыгрышем суперпризов.

Онлайн-регистрация на участие в массовом забеге «Лыжня России» идет уже сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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