2020-01-15T14:10:30+03:00
Общество

Жителей ХМАО похвалили за участие в проекте «Чистая страна»

Он помогает контролировать ход «мусорной» реформы
Руслан Савинов
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Жителей ХМАО похвалили за участие в проекте «Чистая страна»Жителей ХМАО похвалили за участие в проекте «Чистая страна»Фото: pixabay.com
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Парламентарии Югры подвели итоги работы проекта «Чистая страна» за 2019 год. По информации думы ХМАО, проект создан для контроля за новой «мусорной» реформой, вызвавшей большой общественный резонанс.

- Обратная связь с населением через интерактивные сервисы – рабочий инструмент, который позволяет тщательнее мониторить ситуацию. Так, к концу 2019 года появилась ещё одна онлайн-платформа с более широким перечнем проблем, о которых могут рассказать местные жители. «Красная кнопка» – информационная система интерактивного мониторинга чрезвычайных ситуаций в сфере экологии. Воспользоваться ею может любой, обозначив не только места стихийного скопления мусора, но и любой другой вопрос, связанный с экологией, – сообщил координатор проекта «Чистая страна» в Югре Степан Пыталев.

- Очень приятно, что люди откликаются и приходят на субботники целыми семьями, – отметили в думе ХМАО.

Напомним, проект «Чистая страна» объединяет усилия органов власти, экологов, общественников, экоактивистов и волонтеров для решения экологических проблем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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