2020-01-15T12:36:02+03:00
Происшествия

Житель Пыть-Яха похитил дамскую сумочку

Внутри лежала крупная сумма денег
Руслан Савинов
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Житель Пыть-Яха похитил дамскую сумочкуЖитель Пыть-Яха похитил дамскую сумочкуФото: pixabay.com
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Полиция Пыть-Яха задержала подозреваемого в краже. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

Подозреваемым оказался 26-летний молодой человек. У подъезда дома в шестом микрорайоне он похитил со скамейки дамскую сумку. Внутри находились 40 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

В данный момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним о еще одном случае с кражей сумочек. Преступление произошло в мае 2019 года. Тогда жительницу столицы Югры поймали за воровством из магазина.

Всего накануне в Югре произошло 46 преступлений. Из них 29 уже раскрыто. Среди упомянутых преступлений: один факт вымогательства, два мошенничества, шесть случаев в сфере незаконного оборота наркотиков, факт незаконного оборота оружия и шесть краж. Выявлено 2824 правонарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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