В Ханты-Мансийске раскрыта кража сумки ещё до заявления в полицию
Воровка оказалась опытной уголовницей
В Ханты-Мансийске раскрыта кража сумки ещё до заявления в полицию. Фото с сайта пиксабай pixabay.com
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Накануне в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой зафиксирован факт кражи дамских сумок в одном из торговых павильонов города Ханты-Мансийска.
На основании данной полицейские окружной столицы Югры провели проверку. Оперативники установили личность подозреваемой: ей оказалась ранее судимая за кражу 38-летняя местная жительница.
По факту кражи дамских сумок возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU