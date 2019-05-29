СЕГОДНЯ 07:44 2019-05-29T07:44:11+03:00

В Ханты-Мансийске раскрыта кража сумки ещё до заявления в полицию. Фото с сайта пиксабай pixabay.com

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Накануне в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой зафиксирован факт кражи дамских сумок в одном из торговых павильонов города Ханты-Мансийска.

На основании данной полицейские окружной столицы Югры провели проверку. Оперативники установили личность подозреваемой: ей оказалась ранее судимая за кражу 38-летняя местная жительница.

По факту кражи дамских сумок возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU