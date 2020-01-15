2020-01-15T09:32:16+03:00
Происшествия

Сургутянка расплатилась с таксистом «билетом банка приколов»

Теперь придется отвечать по закону
Руслан Савинов
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Сургутянка расплатилась с таксистом «билетом банка приколов»Сургутянка расплатилась с таксистом «билетом банка приколов»Фото: pixabay.com
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В Сургуте пассажирка попыталась обмануть водителя такси. Как сообщила пресс-служба УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, она подсунула ему ненастоящую купюру.

Отмечается, что оперативные сотрудники полиции Сургута в ходе розыскных мероприятий установили подозреваемую в преступлении. Ей оказалась 32-летняя женщина, которая в счет оплаты за проезд передала водителю такси фальшивую купюру.

Она отдала ему «билет банка приколов» номиналом пять тысяч рублей. Трюк сработал: сдачу в размере четырех тысяч рублей она от него получила настоящими деньгами. Правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что в ноябре 2019 года произошел подобный случай. Тогда за оплату игрушек и продуктов в магазине ненастоящими купюрами на злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Всего за прошедшие сутки раскрыто пять ранее зарегистрированных преступлений. Из них два факта в сфере незаконного оборота наркотиков и три кражи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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