СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-11T15:51:41+03:00

Задержана сургутянка, которая расплачивалась в магазинах деньгами из банка приколов. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Она обманула продавцов на шесть тысяч рублей

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Две тысячи дублей билетом банка приколов оказались настолько похожи на настоящие деньги, что продавцы не только отпускали товар, но и сдавали сдачу за цветную бумажку.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в конце октября 19-летняя девушка совершала покупки в магазинах поселка Федоровский Сургутского района, расплачиваясь купюрами достоинством 2000 рублей с надписью «Билет Банка Приколов». Общая сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей.

Злоумышленница пояснила, что данные купюры остались у нее со свадьбы матери, и она решила воспользоваться ими для покупкок, надеясь, что продавцы не заметят подделку. В четыре магазинах поселка подозреваемая покупала игрушки и продукты на маленькую сумму, чтобы помимо товара получить сдачу.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU