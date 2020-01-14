Сургут чуть не лишился новогодней елки

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:57:33+03:00

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Возгорание новогодней елки в Сургуте произошло около половины первого часа ночи 13 января. Напомним, что она установлена около дома № 19 на улице Мира.

Пресс-служба МЧС Ханты-Мансийского автономного округа сообщает, что загорелся металлический трансформатор. Его потушили в течение семи минут. В ликвидации возгорания принимали участие шесть пожарных и два спецавтомобиля.

Причины пожара устанавливают органы дознания. Пожарные призывают югорчан быть бдительнее и соблюдать технику противопожарной безопасности. Возгорание может возникнуть при малейшей неосторожности. В случае обнаружения пожара или даже малейшего задымления нужно срочно сообщить об этом по телефону спасения 101. Напомним, что за выходные в ХМАО произошло более двадцати пожаров. Происшествия произошли по самым распространенным причинам.

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ИСТОЧНИК KP.RU