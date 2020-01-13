За выходные в ХМАО случилось более двадцати пожаров

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:50:01+03:00

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С 9 по 12 января на территории Югры произошел 21 пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, спасены два человека, а также материальные ценности на сумму более 11 миллионов рублей.

Горели в основном жилые дома и квартиры, бани и транспортные средства. Среди главных причин пожаров нарушения эксплуатации электрооборудования и печей, неосторожное обращение с огнем. Из-за этого получили травмы два человека.

Огнеборцы 14 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Они оказывали помощь по разблокировке пострадавших, а также проводили работы по предотвращению возгорания автомобилей и смыву топлива с дороги.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть аккуратными при обращении с огнем, следить за электрооборудованием и печами. При возможности югорчанам рекомендовано оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем.

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ИСТОЧНИК KP.RU