2020-01-14T11:52:39+03:00
Спорт

Югорские сноубордисты покорили склоны Швейцарии и Китая

Это уже не первая победа в этом виде спорта за последнее время
Руслан Савинов
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Югорские сноубордисты покорили склоны Швейцарии и Китая. Фото центра спортивной подготовки ХМАО.Югорские сноубордисты покорили склоны Швейцарии и Китая. Фото центра спортивной подготовки ХМАО.
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Югорчанин Андрей Соболев стал победителем швейцарского этапа кубка мира по сноуборду. По информации центра спортивной подготовки сборных команд ХМАО, ханты-мансийский спортсмен стал победителем в параллельном гигантском слаломе. Отмечается, что в прошлом спортивном сезоне Андрею также не было равных на швейцарском склоне.

Кроме того, награду в аналогичном виде спорта на днях завоевал спортсмен центра адаптивного спорта Алексей Петров. Он получил бронзовую медаль международных соревнований по парасноуборду, проходивших в Китае. Алексей перешел в эту дисциплину в 2018 году, завершив шестилетнюю карьеру в следж-хоккейном клубе «Югра».

В соревнованиях приняли участие более полусотни спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из России, Нидерландов, США и Китая. Данная дисциплина включена в программу Паралимпийских игр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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