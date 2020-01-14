Югорские сноубордисты покорили склоны Швейцарии и Китая
Югорчанин Андрей Соболев стал победителем швейцарского этапа кубка мира по сноуборду. По информации центра спортивной подготовки сборных команд ХМАО, ханты-мансийский спортсмен стал победителем в параллельном гигантском слаломе. Отмечается, что в прошлом спортивном сезоне Андрею также не было равных на швейцарском склоне.
Кроме того, награду в аналогичном виде спорта на днях завоевал спортсмен центра адаптивного спорта Алексей Петров. Он получил бронзовую медаль международных соревнований по парасноуборду, проходивших в Китае. Алексей перешел в эту дисциплину в 2018 году, завершив шестилетнюю карьеру в следж-хоккейном клубе «Югра».
В соревнованиях приняли участие более полусотни спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из России, Нидерландов, США и Китая. Данная дисциплина включена в программу Паралимпийских игр.
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ИСТОЧНИК KP.RU