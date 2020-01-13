В Нижневартовске объявили борьбу продаже электроудочек
Следователи Нижневартовска в ходе мониторинга интернета выявила ресурс, содержащий информацию об изготовлении и использовании удочек для ловли рыбы при помощи электрического тока. Как пояснили в региональной прокуратуре, федеральным законом «Об информации» запрещено распространение подобных сведений. За это предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Статья 256 УК РФ сулит уголовную ответственность за незаконную добычу водных животных и растений с применением, в том числе, электротока. Также запрещены иные способы массового истребления видов. Кроме того, предусмотрена и административная ответственность за нарушение правил рыболовства.
Прокурор Нижневартовска обратился в городской суд с административным исковым заявлением. Он потребовал признать упомянутый сайт информацией, которая запрещена к распространению на территории России
Суд согласился с прокурором. На данный момент доступ к сайту заблокирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU