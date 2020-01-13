2020-01-13T14:19:52+03:00
Общество

В Нижневартовске объявили борьбу продаже электроудочек

Ловить рыбу с помощью электрического тока запрещено
Руслан Савинов
Поделиться:
В Нижневартовске объявили борьбу продаже электроудочекВ Нижневартовске объявили борьбу продаже электроудочекФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Следователи Нижневартовска в ходе мониторинга интернета выявила ресурс, содержащий информацию об изготовлении и использовании удочек для ловли рыбы при помощи электрического тока. Как пояснили в региональной прокуратуре, федеральным законом «Об информации» запрещено распространение подобных сведений. За это предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Статья 256 УК РФ сулит уголовную ответственность за незаконную добычу водных животных и растений с применением, в том числе, электротока. Также запрещены иные способы массового истребления видов. Кроме того, предусмотрена и административная ответственность за нарушение правил рыболовства.

Прокурор Нижневартовска обратился в городской суд с административным исковым заявлением. Он потребовал признать упомянутый сайт информацией, которая запрещена к распространению на территории России

Суд согласился с прокурором. На данный момент доступ к сайту заблокирован.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дневной стационар пыть-яхской клинической больницы отметил новоселье
В центрах общественного доступа ХМАО обновили оборудование
В день российской печати для юнкоров Югры организовали большой пресс-тур
Югорский хор русской песни «Покрова» одержал победу на международном фестивале
В Нижневартовске выдали подарки «Расту в Югре» для новорожденных
Югорчанам рассказали, кому противопоказаны крещенские купания
Ради пельменей житель Октябрьского района совершил преступление
Более пяти тысяч писем отправили Деду Морозу юные югорчане
Жительница Югорска лишилась крупной суммы денег
Сургут похвастался высокой рождаемостью
В Нижневартовске объявили борьбу продаже электроудочек
Школьники ХМАО приняли участие в световом флешмобе
Во всероссийской олимпиаде школьников примут участие 1500 старшеклассников Югры
Преступную группу наркоторговцев задержали в Нефтеюганске
Югорчан приглашают принять участие в чемпионате Европы по спортивному ориентированию на лыжах