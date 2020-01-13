2020-01-13T12:05:40+03:00
Происшествия

Югорчане добровольно отдали мошенникам более полумиллиона рублей за минувшие выходные

Всему виной доверчивость и отсутствие финансовой грамотности
Руслан Савинов
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Югорчане добровольно отдали мошенникам более полумиллиона рублей за минувшие выходныеЮгорчане добровольно отдали мошенникам более полумиллиона рублей за минувшие выходныеФото: pixabay.com
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За прошедшие дни в ХМАО произошло 12 фактов мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Пострадавшие перевели злоумышленникам более 540 тысяч рублей. Как отметили в пресс-службе УМВД Югры, среди самых доверчивых в этот раз оказалось больше мужчин среднего возраста.

Так, 43-летний житель Березовского района в погоне за увеличением денежных средств стал жертвой мошенников. Неизвестный позвонил мужчине и представился сотрудником банка. Под предлогом участия в новогодней акции злоумышленник завладел данными банковской карты югорчанина. После этого он снял с нее более 35 тысяч рублей.

В Сургутском районе местная жительница лишилась почти 25 тысяч рублей. Она пыталась продать пластиковые окна на сайте объявлений.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела. Принимаются все возможные меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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