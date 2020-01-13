В округе подвели итоги марафона «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:56:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В окружной столице завершился марафон мероприятий «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири». По данным городской администрации, в этом сезоне прошло более полутора сотен событий на разных площадках, которые посетило свыше ста тысяч гостей и жителей столицы Югры.

Напомним, стартом мероприятий стал всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Лучшим Дедом Морозом стал Скавыш Александр, лучшая Снегурочка – Захарова Анастасия из Урая. Обладатели главной награды съезда были удостоены честью получить ее из рук главного Деда Мороза России.

На протяжении новогодних каникул работала интерактивная этнографическая экспозиция «Чумовая улица». Посетители пробовали блюда национальных кухонь, знакомились с обрядами и спортивными соревнованиями коренных народов севера.

Отмечается, что организаторы проекта придумали новые фишки, которые пользовались большой популярностью. Добавим, что в декабре 2020 года Ханты-Мансийск вновь станет новогодней столицей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU