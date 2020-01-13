2020-01-13T07:45:19+03:00
Общество

«Добрый Мегион» объединил сотни неравнодушных жителей города

Горожане совершают маленькие добрые дела
Руслан Савинов
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«Добрый Мегион» объединил сотни неравнодушных жителей города«Добрый Мегион» объединил сотни неравнодушных жителей города
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Новый проект молодежного совета Мегиона объединил более 800 жителей города. По данным городской администрации, «Добрый Мегион» запущен в декабре 2019. Благодаря ему сделано уже несколько добрых дел.

На помощь в информировании о проекте пришли мегионские социальные сети и чаты. Жители города в комментариях рассказывают, кому и чем они могут помочь. Также в городских пабликах появляются материалы с благодарностями в адрес молодых людей.

Так, волонтеры второй школы «Старт» в декабре приходили в гости к бабушке Маше, которая за чашкой чая рассказала о своей жизни. Участники проекта также украсили елку на детской площадке в шестом микрорайоне. Добрые дела продолжаются. Волонтеры занялись поиском новых идей для оказания помощи.

Помочь проекту может каждый мегионец. Присоединиться к «доброму» чату в приложении - мессенджере вайбер можно по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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