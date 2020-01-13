У жителей Сургутского района появилась возможность изменить проект ремонта коммунальных объектов

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:14:16+03:00

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой предложил землякам оценить программу по ремонту объектов коммунального хозяйства на ближайшие два года. Неравнодушные жители муниципалитета могут внести свои предложения в комментариях под новостями в социальных сетях «ВКонтакте» в сообществе «Главный в районе» и в «Фейсбуке» на странице «Администрация Сургутского района».

- Это проект программы по ремонту и реконструкции объектов коммунального хозяйства Сургутского района на 2020-2022 год. Из важнейшего: окончить реконструкцию ВОС-16000 г. Лянтор в 2020 году (а не в 2021 как по проекту); перевод котельных Высокий Мыс, Лямино, Сытомино с нефти на газовое топливо; реконструкция ВОС-16000 г.п.Федоровский, реконструкция котельной с.п. Ульт-Ягун, ежегодная замена изношенных сетей не менее 5% и многое другое, - сообщил Андрей Трубецкой.

Предложения принимаются до 15 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU