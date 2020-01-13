2020-01-13T08:14:16+03:00
Общество

У жителей Сургутского района появилась возможность изменить проект ремонта коммунальных объектов

Срок – до 15 января
Руслан Савинов
Поделиться:
У жителей Сургутского района появилась возможность изменить проект ремонта объектов коммуналки. Фото администрации района.У жителей Сургутского района появилась возможность изменить проект ремонта объектов коммуналки. Фото администрации района.
Изменить размер текста:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой предложил землякам оценить программу по ремонту объектов коммунального хозяйства на ближайшие два года. Неравнодушные жители муниципалитета могут внести свои предложения в комментариях под новостями в социальных сетях «ВКонтакте» в сообществе «Главный в районе» и в «Фейсбуке» на странице «Администрация Сургутского района».

- Это проект программы по ремонту и реконструкции объектов коммунального хозяйства Сургутского района на 2020-2022 год. Из важнейшего: окончить реконструкцию ВОС-16000 г. Лянтор в 2020 году (а не в 2021 как по проекту); перевод котельных Высокий Мыс, Лямино, Сытомино с нефти на газовое топливо; реконструкция ВОС-16000 г.п.Федоровский, реконструкция котельной с.п. Ульт-Ягун, ежегодная замена изношенных сетей не менее 5% и многое другое, - сообщил Андрей Трубецкой.

Предложения принимаются до 15 января.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В округе подвели итоги марафона «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»
Северянам напомнили, как не стать жертвой некачественных услуг в салоне красоты
В Нефтеюганском районе случилось ДТП со смертельным исходом
За выходные в ХМАО случилось более двадцати пожаров
Первенство округа по лыжным гонкам вскоре завершится в окружной столице Югры
«Добрый Мегион» объединил сотни неравнодушных жителей города
В Радужном запустили новый информационный ресурс для местных жителей
Для лечения пожилых югорчан власти начнут привлекать частные клиники
У жителей Сургутского района появилась возможность изменить проект ремонта коммунальных объектов
Погода в Югре 13 января: местами метель
В Югре будут следить за браконьерами, которые охотятся на лосей
В Югре в 2019 году обустроили более 1,2 тысяч контейнерных площадок
Житель Сургута, убивший приятеля во время ссоры, вернётся в тюрьму
Погода в Югре 12 января: изморозь и слабая метель
Видео: в Урае задержали водителя без прав, от которого разило перегаром
Селянин из Югры, страдающий психическим расстройством, лишился водительских прав
В Пыть-Яхе женщина осталась без денег, когда пошла в магазин за добавкой алкоголя
Погода в Югре 11 января: местами пройдёт небольшой снег