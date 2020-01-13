У жителей Сургутского района появилась возможность изменить проект ремонта коммунальных объектов
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой предложил землякам оценить программу по ремонту объектов коммунального хозяйства на ближайшие два года. Неравнодушные жители муниципалитета могут внести свои предложения в комментариях под новостями в социальных сетях «ВКонтакте» в сообществе «Главный в районе» и в «Фейсбуке» на странице «Администрация Сургутского района».
- Это проект программы по ремонту и реконструкции объектов коммунального хозяйства Сургутского района на 2020-2022 год. Из важнейшего: окончить реконструкцию ВОС-16000 г. Лянтор в 2020 году (а не в 2021 как по проекту); перевод котельных Высокий Мыс, Лямино, Сытомино с нефти на газовое топливо; реконструкция ВОС-16000 г.п.Федоровский, реконструкция котельной с.п. Ульт-Ягун, ежегодная замена изношенных сетей не менее 5% и многое другое, - сообщил Андрей Трубецкой.
Предложения принимаются до 15 января.
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ИСТОЧНИК KP.RU