2020-01-12T07:21:28+03:00
Общество

Погода в Югре 12 января: изморозь и слабая метель

Днём до -10 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 12 января: изморозь и слабая метельПогода в Югре 12 января: изморозь и слабая метельФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 12 января, ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег, местами изморозь, слабая метель. Ветер будет дуть юго-западный 4 - 9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13 ºС, при прояснениях -14…-19 ºС, днем -7…-12 ºС, местами -13…-18 ºС.

Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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