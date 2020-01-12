Погода в Югре 12 января: изморозь и слабая метель

12 Янв. 2020 2020-01-12T07:21:28+03:00

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В Югре сегодня, 12 января, ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег, местами изморозь, слабая метель. Ветер будет дуть юго-западный 4 - 9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13 ºС, при прояснениях -14…-19 ºС, днем -7…-12 ºС, местами -13…-18 ºС.

Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются.

ИСТОЧНИК KP.RU