Погода в Югре 12 января: изморозь и слабая метель
Днём до -10 градусов
Погода в Югре 12 января: изморозь и слабая метельФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
В Югре сегодня, 12 января, ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег, местами изморозь, слабая метель. Ветер будет дуть юго-западный 4 - 9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13 ºС, при прояснениях -14…-19 ºС, днем -7…-12 ºС, местами -13…-18 ºС.
Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются.
ИСТОЧНИК KP.RU