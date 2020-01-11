2020-01-11T09:42:45+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе женщина осталась без денег, когда пошла в магазин за добавкой алкоголя

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Пыть-Яхе женщина осталась без денег, когда пошла в магазин за добавкой алкоголяВ Пыть-Яхе женщина осталась без денег, когда пошла в магазин за добавкой алкоголяФото: Татьяна Коркина
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В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело в отношении безработного 30-летнего мужчины, который подозревается в краже денег.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на днях в дежурную часть полиции обратилась 44-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестные похитили с её банковской карточки 27 тысяч рублей.

Побеседовав с потерпевшей, полицейские выяснили, что 4 января она вместе с приятелями распивала алкоголь. Отправившись за добавкой с одним из мужчин, она сняла наличные со своей банковской карты. Через некоторое время, вернувшись домой, ей пришла смс-ка о снятии денег в сумме 27 тысяч рублей. Обнаружив, что карточки у неё нет, женщина обратилась в полицию.

Подозреваемый был задержан. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Преступник признался, что перед походом в магазин, они остановились у банкомата, где мужчина и запомнил пин-код от карточки. Затем злоумышленник украл карточку из кармана шубы женщины и тайно похитил деньги.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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