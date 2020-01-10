2020-01-10T15:33:55+03:00
Общество

Любителям порыбачить в окрестностях Нижневартовска придется подождать до февраля

Введен временный запрет на вылов
Руслан Савинов
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Любителям порыбачить в окрестностях Нижневартовска придется подождать до февраля. Фото администрации города.Любителям порыбачить в окрестностях Нижневартовска придется подождать до февраля. Фото администрации города.
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Рыбоохрана напомнила о начале с 15 декабря 2019 года запретного для вылова водных биоресурсов периода, когда запрещается любая добыча ставными сетями в русле реки Обь и в ее протоках. Как отметили в администрации Нижневартовска, запрет продлится до 1 февраля 2019 года. Запрет связан с наступлением зимнего периода, контролируемого иными правилами рыболовства. Нарушителям придется отвечать по закону.

В упомянутый период будут проходить многочисленные рейды. Их сформируют из инспекторов Росрыболовства при участии полиции, Росгвардии, МЧС и Природнадзора Югры. Они проследят за нарушителями.

Напомним, что гражданам, как любителям, так и спортивным рыболовам, юридическим лицам и предпринимателями нужно соблюдать правила рыболовства. За нарушение этих требований предусмотрена уголовная и административная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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