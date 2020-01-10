Любителям порыбачить в окрестностях Нижневартовска придется подождать до февраля

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:33:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Рыбоохрана напомнила о начале с 15 декабря 2019 года запретного для вылова водных биоресурсов периода, когда запрещается любая добыча ставными сетями в русле реки Обь и в ее протоках. Как отметили в администрации Нижневартовска, запрет продлится до 1 февраля 2019 года. Запрет связан с наступлением зимнего периода, контролируемого иными правилами рыболовства. Нарушителям придется отвечать по закону.

В упомянутый период будут проходить многочисленные рейды. Их сформируют из инспекторов Росрыболовства при участии полиции, Росгвардии, МЧС и Природнадзора Югры. Они проследят за нарушителями.

Напомним, что гражданам, как любителям, так и спортивным рыболовам, юридическим лицам и предпринимателями нужно соблюдать правила рыболовства. За нарушение этих требований предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU